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Погба крутым видеороликом показал свою новую прическу в честь победы на ЧМ-2018

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Поль Погба добавил в свой имидж 2 звезды в честь сборной Франции.
Поль Погба сделал новую прическу
Поль Погба сделал новую прическу
instagram.com/astarbarbers/

Пока в Манчестер Юнайтед решается судьба полузащитника Поля Погба, футболист решил внести изменения в свой имидж.

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Погба посвятил свою новую прическу победе сборной Франции на ЧМ-2018 и изобразил на голове две звезды, символизирующие два чемпионских титула его национальной сборной.

"Вернулся домой с 2 звездами", - написал Погба в Instagram.

Новая прическа Поля Погба
Новая прическа Поля Погба
instagram.com/astarbarbers/

Парикмахером француза выступил известный в Англии Ахмед Алсанави, который обслуживает многих футбольных звезд, включая Эдена Азара.

 

Поль Погба и Ахмед Алсанави
Поль Погба и Ахмед Алсанави
instagram.com/astarbarbers/

Француз показал изменение своей прически, опубликовав крутое видео. Помимо создания нового имиджа Погба поиграл с мячом и весело провел время.

 

Back home with the 2 ⭐️⭐️ @astarbarbers @57.ash

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Напомним, во время ЧМ-2018 Поль Погба решил не менять имидж, чтобы его могли критиковать только за игру.

На данный момент все еще не ясно будущее футболиста - его агент ведет переговоры о трансфере, а сам француз хочет уйти из Манчестер Юнайтед.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, вне игры, имидж, сборная Франции, футбол, видео
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