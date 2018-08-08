Погба крутым видеороликом показал свою новую прическу в честь победы на ЧМ-2018
Пока в Манчестер Юнайтед решается судьба полузащитника Поля Погба, футболист решил внести изменения в свой имидж.
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Погба посвятил свою новую прическу победе сборной Франции на ЧМ-2018 и изобразил на голове две звезды, символизирующие два чемпионских титула его национальной сборной.
"Вернулся домой с 2 звездами", - написал Погба в Instagram.
Парикмахером француза выступил известный в Англии Ахмед Алсанави, который обслуживает многих футбольных звезд, включая Эдена Азара.
Француз показал изменение своей прически, опубликовав крутое видео. Помимо создания нового имиджа Погба поиграл с мячом и весело провел время.
Напомним, во время ЧМ-2018 Поль Погба решил не менять имидж, чтобы его могли критиковать только за игру.
На данный момент все еще не ясно будущее футболиста - его агент ведет переговоры о трансфере, а сам француз хочет уйти из Манчестер Юнайтед.
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