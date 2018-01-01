Стало известно, сколько Челси будет платить самому дорогому голкиперу в мире

Кепа Аррисабалага станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Челси.

Стали известны финансовые детали контракта новичка Челси Кепы Аррисабалаги, который является самым дорогим голкипером в мире.

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По информации The Telegraph, 23-летний футболист подписал с “синими“ контракт сроком на 7 лет. Его годовой оклад составит 10 миллионов фунтов (около 11,1 миллионов евро), что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков Челси.

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Таким образом, общая сумма затраченных Челси средств на трансфер голкипера составит 157,7 миллионов евро - 80 миллионов были уплачены Атлетику, а 77,7 миллионов евро получит футболист за 7 лет в клубе.

Напомним, Кепа Аррисабалага заменил в Челси Тибо Куртуа, который стал игроком Реала.

Кроме того, состав “синих“ пополнил полузащитник Матео Ковачич, который будет играть за команду в течение одного сезона на правах аренды.

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