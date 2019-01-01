Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Манчестер Юнайтед стали героями рекламы известного виски

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" заключили спонсорское соглашение с Chivas.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Манчестер Юнайтед подписал спонсорский контракт с популярным производителем виски Chivas (Чивас). 

Читай также: Буффон стал лицом знаменитой игры World of Tanks

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на три года. Первым делом была снята реклама, в которой приняли участие игроки манчестерского клуба.

Звездами нового рекламного ролика стали Алексис Санчес, Крис Смоллинг и Антонио Валенсия. Съемки проходили во время предсезонного тура команды в США.

Ранее сообщалось, что звездный форвард Неймар стал героем трогательного рекламного ролика Gillette, в котором объяснил свои частые падения на газон.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Алексис Санчес, Крис Смоллинг, Антонио Валенсия, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, реклама, видео, Chivas
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь