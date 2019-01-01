Игроки Манчестер Юнайтед стали героями рекламы известного виски
"Красные дьяволы" заключили спонсорское соглашение с Chivas.
Манчестер Юнайтед подписал спонсорский контракт с популярным производителем виски Chivas (Чивас).
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на три года. Первым делом была снята реклама, в которой приняли участие игроки манчестерского клуба.
Звездами нового рекламного ролика стали Алексис Санчес, Крис Смоллинг и Антонио Валенсия. Съемки проходили во время предсезонного тура команды в США.
Ранее сообщалось, что звездный форвард Неймар стал героем трогательного рекламного ролика Gillette, в котором объяснил свои частые падения на газон.
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