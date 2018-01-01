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Английский фанат запер свою бабушку, чтобы мотивировать любимый клуб купить защитника

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Болельщик Ипсвича прибегнул к шантажу.
Аристот Нсиала (слева) помог в освобождении запертой бабушки
Аристот Нсиала (слева) помог в освобождении запертой бабушки
twitter.com/Official_ITFC

В Англии произошла необычная история с клубом из Чемпионшипа Ипсвичем и его фанатом.

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Болельщик “трактористов“ под ником @Luke1878 на своей страничке в Twitter обратился к клубу с просьбой купить центрального защитника.

“Я не выпущу свою бабушку, пока вы не купите центрбека“, – написал фанат и прикрепил к посту фотографию известного мема с запертой в клетке старушки.

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На следующий день клуб воспользовался этим твитом, чтобы объявить о своих новичках. “Мы обычно не потворствуем таким вещам, но пришло время освободить твою бабушку, Люк“, - сообщил Ипсвич на своей страничке в Twitter.

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После этого клуб рассказал о том, что подписал сразу двух новых футболистов, среди которых - центральный защитник Аристот Нсиала.

Ранее сообщалось, что новичок Ювентуса Криштиану Роналду столкнул свою девушку в море во время катания на яхте.

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Теги: Чемпионшип, фанаты, футбол, прикол, вне игры
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