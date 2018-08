Английский фанат запер свою бабушку, чтобы мотивировать любимый клуб купить защитника

В Англии произошла необычная история с клубом из Чемпионшипа Ипсвичем и его фанатом.

Читай также: Рома своеобразным способом продолжает требовать от Барселоны Месси

Болельщик “трактористов“ под ником @Luke1878 на своей страничке в Twitter обратился к клубу с просьбой купить центрального защитника.

“Я не выпущу свою бабушку, пока вы не купите центрбека“, – написал фанат и прикрепил к посту фотографию известного мема с запертой в клетке старушки.

I will not be letting my Nan out until you sign a centre back. @Official_ITFC pic.twitter.com/tZbpRzG5PC

Читай также: Фанат Бирмингема набил тату с изображением тренера команды на ягодицах

На следующий день клуб воспользовался этим твитом, чтобы объявить о своих новичках. “Мы обычно не потворствуем таким вещам, но пришло время освободить твою бабушку, Люк“, - сообщил Ипсвич на своей страничке в Twitter.

We don't condone this kind of thing at all, but it's time to let your Nan out, Luke... 👀 https://t.co/KYgOOXfHCK

Читай также: Зинченко стал жертвой игроков Манчестер Сити

После этого клуб рассказал о том, что подписал сразу двух новых футболистов, среди которых - центральный защитник Аристот Нсиала.

🗣 “It’s worked out perfectly with the gaffer here and now I’m looking forward to testing myself in the Championship to see how far I have come as a player and a person.“@Ansiala36 on his switch from @shrewsweb to #itfc



👉 https://t.co/PmIm41or2X pic.twitter.com/Kh3p3pvqJB