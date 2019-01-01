Легенда МЮ: Игроки не получают удовольствия от футбола Моуринью
Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз в преддверии нового сезона отметил недовольство подопечных Жозе Моуринью и неспособность команды бороться за чемпионство.
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“На месте игроков, я бы тоже был недоволен. Как мне кажется, игроки не получают удовольствия от футбола Моуринью. Если бы я был на их месте и играл в такой футбол, то меня бы это тоже расстраивало.
Обычно главный тренер хочет, чтобы команда играла зрелищно, однако Манчестер Юнайтед редко это делает. Моуринью находится в сложной ситуации - команда играет неважно, зрелищность отсутствует и они не претендуют на чемпионский титул.
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Думаю, возможна отставка Моуринью. Но у него огромный опыт, и он уже сталкивался со сложными ситуациями. Но в данной ситуации, вряд ли Манчестер Юнайтед сможет победить в гонке за чемпионство“, - приводит слова Скоулза Daily Mail.
Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба сказал руководству клуба и партнерам по команде, что хочет уйти из “красных дьяволов“.
Отмечалось, что пока клуб решает вопрос по Погба, наставник МЮ Жозе Моуринью был замечен в ресторане в мрачном настроении.
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