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Легенда МЮ: Игроки не получают удовольствия от футбола Моуринью

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Экс-игрок "красных дьяволов" Пол Скоулз считает, что команда не сможет претендовать на чемпионство.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз в преддверии нового сезона отметил недовольство подопечных Жозе Моуринью и неспособность команды бороться за чемпионство.

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“На месте игроков, я бы тоже был недоволен. Как мне кажется, игроки не получают удовольствия от футбола Моуринью. Если бы я был на их месте и играл в такой футбол, то меня бы это тоже расстраивало.

Обычно главный тренер хочет, чтобы команда играла зрелищно, однако Манчестер Юнайтед редко это делает. Моуринью находится в сложной ситуации - команда играет неважно, зрелищность отсутствует и они не претендуют на чемпионский титул.

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Думаю, возможна отставка Моуринью. Но у него огромный опыт, и он уже сталкивался со сложными ситуациями. Но в данной ситуации, вряд ли Манчестер Юнайтед сможет победить в гонке за чемпионство“, - приводит слова Скоулза Daily Mail.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба сказал руководству клуба и партнерам по команде, что хочет уйти из “красных дьяволов“.

Отмечалось, что пока клуб решает вопрос по Погба, наставник МЮ Жозе Моуринью был замечен в ресторане в мрачном настроении.

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Теги: Жозе Моуринью, Пол Скоулз, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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