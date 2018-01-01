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Зинченко пройдет медосмотр в Вулверхэмптоне - СМИ

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Александр Зинченко в ближайшие часы сменит клубную прописку.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в четверг, 9 августа, прибудет в расположение Вулверхэмптона.

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Как сообщает Express&Star, украинец пройдет медобследование. Кроме того, клуб согласует последние детали контракта, который подпишет 21-летний футболист.

Отмечается, что помимо Зинченко "волки" собираются купить защитника Андерлехта Леандера Дендонкера.

Напомним, Вулверхэмптон договорился с Манчестер Сити о трансфере Александра Зинченко за 16 миллионов фунтов, однако последнее слово было за футболистом.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, трансфер, футбол
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