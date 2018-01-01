Зинченко пройдет медосмотр в Вулверхэмптоне - СМИ
Александр Зинченко в ближайшие часы сменит клубную прописку.
Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в четверг, 9 августа, прибудет в расположение Вулверхэмптона.
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Как сообщает Express&Star, украинец пройдет медобследование. Кроме того, клуб согласует последние детали контракта, который подпишет 21-летний футболист.
Отмечается, что помимо Зинченко "волки" собираются купить защитника Андерлехта Леандера Дендонкера.
Напомним, Вулверхэмптон договорился с Манчестер Сити о трансфере Александра Зинченко за 16 миллионов фунтов, однако последнее слово было за футболистом.
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