Официально: Челси побил рекорд Ливерпуля, оформив трансфер голкипера Атлетика

"Синие" подписали нового самого дорогого вратаря в мире.

Вратарь Атлетика из Бильбао Кепа Аррисабалага перешел в Челси.

Как сообщает официальный сайт “синих“, 23-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на 7 лет. Лондонцы опубликовали крутое видео в честь перехода испанца.

Читай также: Фанаты Ливерпуля встретили Кариуса бурными овациями во время матча против Торино

“Это очень важное решение для меня, для моей карьеры и личной жизни. Когда мне предложили стать игроком Челси, то очень многое привлекло меня: титулы, которые клуб выиграл, футболисты, которые здесь играют, город команды, и английская Премьер-лига. Я очень рад, что Челси решил довериться мне“, - сказал Аррисабалага.

Кепа Аррисабалага chelseafc.com

Напомним, Челси выкупил у Атлетика Аррисабалагу, выплатив ему 80 миллионов евро отступных, прописанных в контракте футболиста с клубом из Бильбао. Таким образом, испанец стал самым дорогим голкипером в мире, побив рекорд Ливерпуля, который купил у Ромы Алиссона.

Отметим, что лондонцы совершили этот дорогой трансфер из-за перехода Тибо Куртуа в Реал.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.