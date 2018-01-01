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Официально: Челси побил рекорд Ливерпуля, оформив трансфер голкипера Атлетика

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"Синие" подписали нового самого дорогого вратаря в мире.
Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага
chelseafc.com

Вратарь Атлетика из Бильбао Кепа Аррисабалага перешел в Челси.

Как сообщает официальный сайт “синих“, 23-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на 7 лет. Лондонцы опубликовали крутое видео в честь перехода испанца.

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“Это очень важное решение для меня, для моей карьеры и личной жизни. Когда мне предложили стать игроком Челси, то очень многое привлекло меня: титулы, которые клуб выиграл, футболисты, которые здесь играют, город команды, и английская Премьер-лига. Я очень рад, что Челси решил довериться мне“, - сказал Аррисабалага.

Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага
chelseafc.com

Напомним, Челси выкупил у Атлетика Аррисабалагу, выплатив ему 80 миллионов евро отступных, прописанных в контракте футболиста с клубом из Бильбао. Таким образом, испанец стал самым дорогим голкипером в мире, побив рекорд Ливерпуля, который купил у Ромы Алиссона.

Отметим, что лондонцы совершили этот дорогой трансфер из-за перехода Тибо Куртуа в Реал.

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Теги: Кепа Аррисабалага, Челси, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Атлетик, футбол
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