Вулверхэмптон договорился с Манчестер Сити о трансфере Зинченко - СМИ

Новичку АПЛ осталось убедить Александра Зинченко подписать контракт.

Вулверхэмптон, который в этом сезоне будет выступать в АПЛ, пытается до закрытия трансферного окна подписать игрока Манчестер Сити Александра Зинченко.

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По информации Express&Star, "волки" уже достигли договоренности с "горожанами" и заплатят за украинца 16 миллионов фунтов (около 17,8 миллионов евро). Теперь Вулверхэмптону необходимо обсудить условия личного контракта с самим Зинченко, который хочет остаться в Манчестер Сити.

Встреча с 21-летним футболистом состоится в среду, 8 августа, ведь уже в четверг трансферное окно в Англии будет закрыто.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко стал жертвой партнеров по команде.

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