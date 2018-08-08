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Фред прокатил свою невесту на новом авто по окрестностям Манчестера в поисках дома

Комментариев: 1
Новичок Манчестер Юнайтед осваивается в Англии.
Фред и его невеста Моника Салум
Фред и его невеста Моника Салум
instagram.com/fred08oficial/

Игрок Манчестер Юнайтед Фред недавно перебрался в Англию и не успел купить дом из-за того, что находился в расположении сборной Бразилии на ЧМ-2018.

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Сейчас футболист выбирает себе новый дом в графстве Чешир. Компанию Фреду составляет его невеста Моника Салум.

Фред и Моника ищут новый дом
Фред и Моника ищут новый дом
thesun.co.uk

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Как сообщает The Sun, новенькая машина футболиста была припаркована около современного особняка, а он вместе с возлюбленной направлялся к авто после его просмотра.

Фред и Моника ищут новый дом
Фред и Моника ищут новый дом
thesun.co.uk

Место, которое выбрал Фред, достаточно популярное среди футбольных звезд. В этом районе проживают многие игроки Манчестер Юнайтед, Ливерпуля и Сток Сити.

Ранее сообщалось, что Фред отпраздновал переход в Манчестер Сити покупкой нового автомобиля в клубных цветах.

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Теги: Фред, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, особняк
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Комментариев (1)
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СтранаДолбоёбов  (аноним)  08.08.2018, 15:02
Оценка:  0
СтранаДолбоёбов
Акуенная новость особенно для нищебродской Уркаины, кто как, и как круто и акуенно живет.
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