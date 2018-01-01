Моуринью в мрачном настроении приехал в ресторан, пока решается будущее Погба

Наставник "красных дьяволов" с недовольным выражением лица отправился на завтрак в Манчестере.

В среду, 8 августа, Манчестер Юнайтед должен провести встречу с Мино Райолой - агентом полузащитника Поля Погба, который хочет покинуть команду.

Перед поездкой в клуб наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью вместе со своей командой был замечен у гостиницы, в которой проживает.

Жозе Моуринью отправился на завтрак thesun.co.uk

Португалец отправился в популярный в Манчестере испанский ресторан Tapeo & Wine.

Жозе Моуринью отправился на завтрак в ресторан thesun.co.uk

Моуринью выглядел напряженным и мрачным, ведь впереди его ожидают тяжелые переговоры по поводу Погба.

Жозе Моуринью отправился на завтрак в Манчестере thesun.co.uk

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Как сообщает The Sun, агент футболиста настаивает на его продаже, а если Манчестер Юнайтед захочет его оставить, то они должны повысить его зарплату на 224 тысячи евро в неделю - с 200 тысяч евро до 424 тысяч евро.

Жозе Моуринью thesun.co.uk

Решение по Погба будет принято в ближайшие часы, ведь уже завтра трансферное окно в АПЛ будет закрыто.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не сумел договориться с Барселоной о трансфере защитника Йерри Мины, которого теперь пытается подписать Эвертон.

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