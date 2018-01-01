Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью в мрачном настроении приехал в ресторан, пока решается будущее Погба

Комментариев: 0
Наставник "красных дьяволов" с недовольным выражением лица отправился на завтрак в Манчестере.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

В среду, 8 августа, Манчестер Юнайтед должен провести встречу с Мино Райолой - агентом полузащитника Поля Погба, который хочет покинуть команду.

Перед поездкой в клуб наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью вместе со своей командой был замечен у гостиницы, в которой проживает.

Жозе Моуринью отправился на завтрак
Жозе Моуринью отправился на завтрак
thesun.co.uk

Португалец отправился в популярный в Манчестере испанский ресторан Tapeo & Wine.

Жозе Моуринью отправился на завтрак в ресторан
Жозе Моуринью отправился на завтрак в ресторан
thesun.co.uk

Моуринью выглядел напряженным и мрачным, ведь впереди его ожидают тяжелые переговоры по поводу Погба.

Жозе Моуринью отправился на завтрак в Манчестере
Жозе Моуринью отправился на завтрак в Манчестере
thesun.co.uk

Читай также: Погба закатил большую вечеринку в Лос-Анджелесе по случаю победы на ЧМ-2018

Как сообщает The Sun, агент футболиста настаивает на его продаже, а если Манчестер Юнайтед захочет его оставить, то они должны повысить его зарплату на 224 тысячи евро в неделю - с 200 тысяч евро до 424 тысяч евро.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
thesun.co.uk

Решение по Погба будет принято в ближайшие часы, ведь уже завтра трансферное окно в АПЛ будет закрыто.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не сумел договориться с Барселоной о трансфере защитника Йерри Мины, которого теперь пытается подписать Эвертон.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь