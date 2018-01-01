Моуринью в мрачном настроении приехал в ресторан, пока решается будущее Погба
В среду, 8 августа, Манчестер Юнайтед должен провести встречу с Мино Райолой - агентом полузащитника Поля Погба, который хочет покинуть команду.
Перед поездкой в клуб наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью вместе со своей командой был замечен у гостиницы, в которой проживает.
Португалец отправился в популярный в Манчестере испанский ресторан Tapeo & Wine.
Моуринью выглядел напряженным и мрачным, ведь впереди его ожидают тяжелые переговоры по поводу Погба.
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Как сообщает The Sun, агент футболиста настаивает на его продаже, а если Манчестер Юнайтед захочет его оставить, то они должны повысить его зарплату на 224 тысячи евро в неделю - с 200 тысяч евро до 424 тысяч евро.
Решение по Погба будет принято в ближайшие часы, ведь уже завтра трансферное окно в АПЛ будет закрыто.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не сумел договориться с Барселоной о трансфере защитника Йерри Мины, которого теперь пытается подписать Эвертон.
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