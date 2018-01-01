Погба сказал партнерам по команде и руководству клуба, что хочет уйти - Daily Mail

Накаленные отношения Поля Погба и Жозе Моуринью вынудили француза принять решение об уходе из команды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба больше не хочет выступать за английский клуб.

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По информации Daily Mail, хавбек прибыл в расположение команды после отпуска и заявил руководству клуба и одноклубникам, что намерен покинуть Олд Траффорд. При этом продажа футболиста под большим вопросом - всего через день трансферное окно для клубов АПЛ будет закрыто.

Ввиду того, что "красные дьяволы" вряд ли сумеют за этот срок подписать игрока на замену французу, он, вероятно, не покинет клуб этим летом.

Напомним, во время своего отпуска в США Поль Погба провел тайную встречу с представителями Барселоны, а его агент Мино Райола прилетел в Англию, чтобы обсудить трансфер своего подопечного.

Отметим, что Барселона усомнилась в возможности подписать Погба и совершила трансфер полузащитника Баварии Артуро Видаля.

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