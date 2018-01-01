Лингард приехал на тренировку Манчестер Юнайтед на новом роскошном автомобиле

Джесси Лингард "засветил" свой новенький Bentley.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард готовится к новому сезону вместе с командой.

Игрок сборной Англии прибыл в расположение клуба в Каррингтоне на новом кроссовере черного цвета Bentley Bentayga.

Джесси Лингард купил новый Bentley Bentayga thesun.co.uk

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Как сообщает The Sun, этот роскошный автомобиль обошелся 25-летнему футболисту минимум в 136 тысяч фунтов (около 152 тысяч евро).

Джесси Лингард за рулем нового автомобиля thesun.co.uk

По дороге на тренировку Лингард встретил фанатов, которым раздавал автографы прямо за рулем своей машины.

Джесси Лингард раздает автографы не выходя из машины thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что новичок Манчестер Юнайтед Фред отпраздновал свой трансфер покупкой нового автомобиля в клубных цветах.

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