Игрок Манчестер Сити отпраздновал победу над Челси в Сен-Тропе
Манчестер Сити без проблем обыграл Челси со счетом 2:0 в борьбе за Суперкубок Англии.
Защитник “горожан“ Бенджамен Менди отыграл все 90 минут встречи и решил порадовать себя коротким отдыхом во Франции в честь завоевания нового трофея.
24-летний футболист отправился в солнечный город Сен-Тропе, где купается в море и прямо в воде делает селфи.
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Во время своего краткосрочного отпуска Менди встретил известного американского актера Сэмюэла Л. Джексона, о чем он с радостью рассказал своим подписчикам в Instagram.
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Однако беззаботные дни на пляже французского курорта подходят к концу - уже в воскресенье, 12 августа, Манчестер Сити на выезде сыграет с Арсеналом в матче 1-го тура АПЛ.
Ранее сообщалось, что роскошная амбассадор ЧМ-2018 Виктория Лопырева похвасталась фотографиями со своего отпуска.
Отмечалось, что легендарный игрок Челси Джон Терри во время отпуска в Португалии посетил тренировку Марселя.
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