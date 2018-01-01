Голкипер Атлетика заменит Куртуа в Челси - СМИ

Кепа Аррисабалага в ближайшее время полетит в Лондон.

Вратарь Атлетика из Бильбао Кепа Аррисабалага прибыл в Мадрид, откуда он отправится в Лондон, чтобы стать игроком Челси.

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По информации Marca, "синие" активировали опцию выкупа футболиста за 80 миллионов евро. Это сделает 23-летнего испанца самым дорогим голкипером в мире. Ранее Ливерпуль оформил самый дорогой трансфер вратаря - они купили Алиссона у Ромы за 62,5 миллиона евро.

Pues @Kepa_46 ya está en Madrid. Mañana tomará un vuelo a Londres y se convertirá en nuevo jugador del @ChelseaFC. pic.twitter.com/OwSiGdP8Tz — MARCA (@marca) 7 августа 2018 г.

Ожидается, что в среду, 8 августа, Аррисабалага вылетит в Англию, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, Челси начал активные поиски на позицию вратаря после того, как Тибо Куртуа отказался приезжать в Англию и начал бойкотировать тренировки команды.

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