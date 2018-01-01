Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голкипер Атлетика заменит Куртуа в Челси - СМИ

Комментариев: 0
Кепа Аррисабалага в ближайшее время полетит в Лондон.
Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага
Getty Images

Вратарь Атлетика из Бильбао Кепа Аррисабалага прибыл в Мадрид, откуда он отправится в Лондон, чтобы стать игроком Челси.

Читай также: Голкипер Челси выдвинул клубу ультиматум

По информации Marca, "синие" активировали опцию выкупа футболиста за 80 миллионов евро. Это сделает 23-летнего испанца самым дорогим голкипером в мире. Ранее Ливерпуль оформил самый дорогой трансфер вратаря - они купили Алиссона у Ромы за 62,5 миллиона евро.

Ожидается, что в среду, 8 августа, Аррисабалага вылетит в Англию, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, Челси начал активные поиски на позицию вратаря после того, как Тибо Куртуа отказался приезжать в Англию и начал бойкотировать тренировки команды.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, Кепа Аррисабалага, Атлетик, чемпионат Испании по футболу, трансфер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь