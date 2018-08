Фанаты Ливерпуля встретили Кариуса бурными овациями во время матча против Торино

Ливерпуль в товарищеском матче обыграл Торино (3:1) на своем домашнем стадионе Энфилд.

С первых минут встречи в воротах стоял новичок команды Алиссон, однако на 73-й минуте его заменил Лорис Кариус. Когда немец вышел на поле, то болельщики “красных“ встретили его бурными овациями.

“Честно говоря, я не удивлен этому. Как человек я надеялся, что так будет. Мне это понравилось. Возможно ли такое в по-настоящему жестоком мире? Болельщики Ливерпуля показали себя с лучшей стороны. Это поможет не только Лорису, но и Алисону, чтобы понять, насколько Энфилд особенное место“, - приводит слова Клоппа This Is Anfield.

