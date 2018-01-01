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Фанаты Ливерпуля встретили Кариуса бурными овациями во время матча против Торино

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Болельщики "красных" поддержали Лориса Кариуса.
Лорис Кариус вышел на замену Алиссону
Лорис Кариус вышел на замену Алиссону
thisisanfield.com

Ливерпуль в товарищеском матче обыграл Торино (3:1) на своем домашнем стадионе Энфилд.

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С первых минут встречи в воротах стоял новичок команды Алиссон, однако на 73-й минуте его заменил Лорис Кариус. Когда немец вышел на поле, то болельщики “красных“ встретили его бурными овациями.

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“Честно говоря, я не удивлен этому. Как человек я надеялся, что так будет. Мне это понравилось. Возможно ли такое в по-настоящему жестоком мире? Болельщики Ливерпуля показали себя с лучшей стороны. Это поможет не только Лорису, но и Алисону, чтобы понять, насколько Энфилд особенное место“, - приводит слова Клоппа This Is Anfield.

Напомним, голкипер Ливерпуля Лорис Кариус стал объектом насмешек после неудачи в финале Лиги чемпионов против Реала. Во время предсезонной подготовки он вновь допустил серьезный “ляп“.

Позже Ливерпуль подписал голкипера Ромы Алиссона, сделав его самым дорогим футболистом на этой позиции. После этого стали ходить слухи о скором уходе Кариуса из команды.

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Теги: Лорис Кариус, Алиссон, Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, фанаты, видео
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