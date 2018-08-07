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Ковачич перейдет из Реала в Челси на правах аренды

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Клубы находятся в стадии переговоров.
Матео Ковачич
Матео Ковачич
Getty Images

Полузащитник Реала Матео Ковачич в ближайшее время может перейти в лондонский клуб.

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По информации Marca, стороны обсуждают варианты аренды футболиста и практически достигли договоренности. “Сливочных“ устраивает вариант аренды хорвата, так как они смогут сохранить свои права на футболиста.

Отметим, ранее стало известно, что Ковачич отказался тренироваться с командой из-за желания уйти. При этом наставник Королевского клуба Хулен Лопетеги в интервью испанским журналиста заверил, что Ковачич не прекращал тренировок с Реалом.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет переманить полузащитника Реала Матео Ковачича в свою команду.

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Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, трансфер, аренда, Матео Ковачич, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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гость  (аноним)  07.08.2018, 16:00
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