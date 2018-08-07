Ковачич перейдет из Реала в Челси на правах аренды
Полузащитник Реала Матео Ковачич в ближайшее время может перейти в лондонский клуб.
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По информации Marca, стороны обсуждают варианты аренды футболиста и практически достигли договоренности. “Сливочных“ устраивает вариант аренды хорвата, так как они смогут сохранить свои права на футболиста.
Отметим, ранее стало известно, что Ковачич отказался тренироваться с командой из-за желания уйти. При этом наставник Королевского клуба Хулен Лопетеги в интервью испанским журналиста заверил, что Ковачич не прекращал тренировок с Реалом.
Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет переманить полузащитника Реала Матео Ковачича в свою команду.
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