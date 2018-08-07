Азар развеял слухи о своем трансфере в Реал
В течение летнего трансфера окна неоднократно сообщалось о возможном переходе лидера Челси Эдена Азара в Реал.
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По информации Mirror, мадридцы сделали грандиозное предложение по трансферу бельгийца, а его отсутствие в проигранном матче против Манчестер Сити за Суперкубок Англии лишь усилил слухи о его скором переезде.
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Однако по данным The Sun, Азар лично связался с наставником “синих“ Маурицио Сарри и попросил разрешения отсутствовать на этой встрече, а уже в понедельник, 6 августа, он присоединился к команде на тренировке.
Источник отмечает, что Азар уведомил руководство клуба о своем желании остаться на Стэмфорд Бридж и приносить пользу команде. Кроме того, Сарри готов сделать бельгийца капитаном.
Ранее сообщалось, что Челси готов сделать победителя ЧМ-2018 Н'Голо Канте самым высокооплачиваемым игроком команды.
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