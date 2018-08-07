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Азар развеял слухи о своем трансфере в Реал

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Эден Азар не покинет Стэмфорд Бридж.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

В течение летнего трансфера окна неоднократно сообщалось о возможном переходе лидера Челси Эдена Азара в Реал.

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По информации Mirror, мадридцы сделали грандиозное предложение по трансферу бельгийца, а его отсутствие в проигранном матче против Манчестер Сити за Суперкубок Англии лишь усилил слухи о его скором переезде.

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Однако по данным The Sun, Азар лично связался с наставником “синих“ Маурицио Сарри и попросил разрешения отсутствовать на этой встрече, а уже в понедельник, 6 августа, он присоединился к команде на тренировке.

Азар на тренировке Челси
Азар на тренировке Челси
twitter.com/chelseafc

Источник отмечает, что Азар уведомил руководство клуба о своем желании остаться на Стэмфорд Бридж и приносить пользу команде. Кроме того, Сарри готов сделать бельгийца капитаном.

Ранее сообщалось, что Челси готов сделать победителя ЧМ-2018 Н'Голо Канте самым высокооплачиваемым игроком команды.

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Теги: Эден Азар, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
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гость  (аноним)  07.08.2018, 16:04
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