Куртуа отказался приезжать в Англию и тренироваться с Челси

Голкипер Челси после отпуска не вернулся в расположение команды и уже второй день пропускает тренировки.

Вратарь Челси Тибо Куртуа находился в отпуске после ЧМ-2018 и должен был присоединится к команде в понедельник, 6 августа.

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Как сообщает The Sun, Куртуа не вернулся в расположение клуба и находится сейчас в Бельгии, второй день подряд пропуская тренировки. Источник утверждает, что 26-летний футболист не хочет возвращаться в Англию и намерен убедить руководство клуба продать его в Реал.

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Куртуа отказался приезжать на встречу с главным тренером “синих“ Маурицио Сарри и не собирается начинать подготовку к новому сезону.

Теперь Челси находится в поиске замены на место Куртуа, однако времени остается все меньше - уже 9 августа трансферное окно в АПЛ будет закрыто.

Ранее сообщалось, что Челси приостановил переговоры с Реалом о трансфере голкипера Тибо Куртуа.

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