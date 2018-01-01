Куртуа отказался приезжать в Англию и тренироваться с Челси
Вратарь Челси Тибо Куртуа находился в отпуске после ЧМ-2018 и должен был присоединится к команде в понедельник, 6 августа.
Читай также: Официально: Челси подписал 38-летнего экс-вратаря сборной Англии
Как сообщает The Sun, Куртуа не вернулся в расположение клуба и находится сейчас в Бельгии, второй день подряд пропуская тренировки. Источник утверждает, что 26-летний футболист не хочет возвращаться в Англию и намерен убедить руководство клуба продать его в Реал.
Читай также: Голкипер Челси выдвинул клубу ультиматум
Куртуа отказался приезжать на встречу с главным тренером “синих“ Маурицио Сарри и не собирается начинать подготовку к новому сезону.
Теперь Челси находится в поиске замены на место Куртуа, однако времени остается все меньше - уже 9 августа трансферное окно в АПЛ будет закрыто.
Ранее сообщалось, что Челси приостановил переговоры с Реалом о трансфере голкипера Тибо Куртуа.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил