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Официально: Голкипер Манчестер Сити перешел в Бернли

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Джо Харт стал игроком Бернли.
Джо Харт стал игроком Бернли
Джо Харт стал игроком Бернли
burnleyfootballclub.com

Английский клуб Бернли объявил о подписании вратаря Манчестер Сити Джо Харта.

Как сообщает официальный сайт Бернли, 31-летний голкипер подписал контракт, рассчитанный на два года.

Джо Харт стал игроком Бернли
Джо Харт стал игроком Бернли
burnleyfootballclub.com

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Стороны не разглашают детали сделки, однако по информации Sky Sports, Манчестер Сити получит 3,5 миллиона фунтов (около 4,5 миллиона евро) за футболиста.

Прошлый сезон Харт провел в аренде в Вест Хэме, за который сыграл 19 матчей в АПЛ и пропустил 39 голов.

“Горожане“ опубликовали небольшой видеоролик с благодарностью Харту за годы, проведенные в команде.

В общей сложности Харт провел 12 лет в Манчестер Сити, за которые он дважды выиграл чемпионский титул АПЛ и Кубок лиги, и один раз - Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что Челси подписал 38-летнего экс-голкипера сборной Англии Роберта Грина, а Ливерпуль совершил самый дорогой трансфер вратаря в истории футбола, купив Алиссона у Ромы.

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Теги: Джо Харт, Манчестер Сити, Бернли, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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петенька  (аноним)  07.08.2018, 13:33
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