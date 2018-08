Официально: Голкипер Манчестер Сити перешел в Бернли

Английский клуб Бернли объявил о подписании вратаря Манчестер Сити Джо Харта.

Как сообщает официальный сайт Бернли, 31-летний голкипер подписал контракт, рассчитанный на два года.

Читай также: Не буду лгать, я опустошен: Харт рассказал о невызове в сборную Англии на матчи ЧМ-2018

Стороны не разглашают детали сделки, однако по информации Sky Sports, Манчестер Сити получит 3,5 миллиона фунтов (около 4,5 миллиона евро) за футболиста.

Прошлый сезон Харт провел в аренде в Вест Хэме, за который сыграл 19 матчей в АПЛ и пропустил 39 голов.

BREAKING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of England international Joe Hart on an initial two-year deal. More to follow. pic.twitter.com/bkyAuXKlMS