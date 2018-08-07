Официально: Голкипер Манчестер Сити перешел в Бернли

Джо Харт стал игроком Бернли.

Английский клуб Бернли объявил о подписании вратаря Манчестер Сити Джо Харта.

Как сообщает официальный сайт Бернли, 31-летний голкипер подписал контракт, рассчитанный на два года.

Джо Харт стал игроком Бернли burnleyfootballclub.com

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Стороны не разглашают детали сделки, однако по информации Sky Sports, Манчестер Сити получит 3,5 миллиона фунтов (около 4,5 миллиона евро) за футболиста.

Прошлый сезон Харт провел в аренде в Вест Хэме, за который сыграл 19 матчей в АПЛ и пропустил 39 голов.

BREAKING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of England international Joe Hart on an initial two-year deal. More to follow. pic.twitter.com/bkyAuXKlMS — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 7 августа 2018 г.

“Горожане“ опубликовали небольшой видеоролик с благодарностью Харту за годы, проведенные в команде.

В общей сложности Харт провел 12 лет в Манчестер Сити, за которые он дважды выиграл чемпионский титул АПЛ и Кубок лиги, и один раз - Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что Челси подписал 38-летнего экс-голкипера сборной Англии Роберта Грина, а Ливерпуль совершил самый дорогой трансфер вратаря в истории футбола, купив Алиссона у Ромы.

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