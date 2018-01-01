Фред отпраздновал переход в МЮ покупкой нового автомобиля в клубных цветах

Новичок "красных дьяволов" обзавелся роскошным Range Rover.

Экс-игрок донецкого Шахтера Фред перебрался в Манчестер Юнайтед и решил отпраздновать это событие покупкой нового элитного автомобиля.

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Бразилец был замечен со своим партнером по команде Андреасом Перейрой в ресторане итальянской кухни Piccolino в пригороде Манчестера.

Фред и Андреас Перейра thesun.co.uk

Когда футболисты покидали заведение, то журналисты сфотографировали новый автомобиль Фреда - Range Rover красного цвета - клубный цвет МЮ.

Фред купил новый автомобиль thesun.co.uk

Данная модель автомобиля оценивается в 50 тысяч фунтов (около 55 тысяч евро).

Фред купил новый автомобиль thesun.co.uk

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Стоит отметить, что Фред пропустил большую часть предсезонной подготовки "красных дьяволов" из-за выступления на ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии. Однако хавбек ни разу не вышел на поле - он получил травму на тренировке после подката сзади от Каземиро.

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