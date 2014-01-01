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Бернард подпишет 4-летний контракт с Эвертоном - СМИ

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Экс-игрок Шахтера близок к переходу в чемпионат Англии.
Бернард
Бернард
Getty Images

Бывший полузащитник Шахтера Бернард практически завершил свой переход в английский Эвертон.

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По информации Globo Esporte, бразилец подпишет контракт, рассчитанный на 4 года. Его зарплата составит 6 миллионов евро в год.

Представление футболиста должно состояться в ближайшие часы, после того, как он пройдет медосмотр.

Напомним, Бернард играл за донецкий Шахтер с 2013 года и покинул клуб этим летом после истечения срока действия контракта в качестве свободного агента.

Отмечалось, что бразилец может продолжить карьеру в Милане, а также получил предложение от Вест Хэма, в который перебрался Андрей Ярмоленко.

Сообщалось, что интерес к Бернарду проявляют сразу 12 клубов.

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Теги: Бернард, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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