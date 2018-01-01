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Вест Хэм подписал сексуального форварда, которая привлечет фанатов в женский футбол

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Женская команда Вест Хэма пополнилась форвардом из Швейцарии.
Алиша Леманн
Алиша Леманн
instagram.com/alishalehmann7/

Женская команда Вест Хэм подписала нового игрока - 19-летнего форварда из Швейцарии Алишу Леманн.

Пресс-служба женской команды Вест Хэма на страничке в Twitter представила короткую видеопрезентацию с новичком команды.

“Я очень счастлива оказаться в Англии. Не могу дождаться своей первой игры за Вест Хэм“, - сказала Алиша.

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“Алиша - захватывающий и талантливый игрок. Ее опыт на клубном и международном уровне позволит Вест Хэму повысить собственное качество игры и уровень его понимания, ставить амбициозные цели и достигать их“, - прокомментировал переход генеральный менеджер клуба.

Очаровательная футболистка ранее выступала за швейцарский клуб Янг Бойз.

За время своей карьеры Алиша выступала в национальных молодежных командах (U-17, U-19) и дебютировала в основной сборной Швейцарии.

На чемпионате Европы-2015 Леманн в составе национальной сборной (U-17) завоевала серебряную медаль.

Ранее сообщалось, что украинские футболистки проиграли Дании и почти лишились шансов на ЧМ.

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Теги: Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, женский футбол
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