Вест Хэм подписал сексуального форварда, которая привлечет фанатов в женский футбол
Женская команда Вест Хэм подписала нового игрока - 19-летнего форварда из Швейцарии Алишу Леманн.
Пресс-служба женской команды Вест Хэма на страничке в Twitter представила короткую видеопрезентацию с новичком команды.
Introducing our latest signing...#WelcomeAlisha ⚒ pic.twitter.com/sm9ZQ16Mb8— West Ham United Women (@westhamladies) 6 августа 2018 г.
“Я очень счастлива оказаться в Англии. Не могу дождаться своей первой игры за Вест Хэм“, - сказала Алиша.
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“Алиша - захватывающий и талантливый игрок. Ее опыт на клубном и международном уровне позволит Вест Хэму повысить собственное качество игры и уровень его понимания, ставить амбициозные цели и достигать их“, - прокомментировал переход генеральный менеджер клуба.
Очаровательная футболистка ранее выступала за швейцарский клуб Янг Бойз.
За время своей карьеры Алиша выступала в национальных молодежных командах (U-17, U-19) и дебютировала в основной сборной Швейцарии.
На чемпионате Европы-2015 Леманн в составе национальной сборной (U-17) завоевала серебряную медаль.
Ранее сообщалось, что украинские футболистки проиграли Дании и почти лишились шансов на ЧМ.
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