Футболисты Ньюкасла устроили бойкот из-за недовольства предложенными клубом бонусами
Игроки Ньюкасла недовольны предложением клуба по бонусам на сезон 2018/19 и устроили бойкот телевидению.
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Как сообщает Sky Sports, на базу клуба прибыли съемочные группы Sky Sports и BT Sport, которые должны были записать короткие видео выходов, использующихся во время трансляций при показе составов команд.
Однако футболисты “сорок“ объявили бойкот и отказались принимать участие в съемках “выходов“ из-за недопониманий с руководством клуба по поводу бонусной шкалы.
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Источник отмечает, что подобное происходило и перед началом прошлого сезона. В том году вопрос был решен на встрече капитана команды Джамаала Ласселлса с владельцем клуба Майком Эшли.
Ранее сообщалось, что в сферу интересов Ньюкасла попал украинский игрок Манчестер Юнайтед Александр Зинченко, на которого также претендуют Фулхэм и Вулверхэмптон.
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