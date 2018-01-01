МЮ и Тоттенхэм согласовали трансфер защитника

До закрытия трансферного окна "красные дьяволы" могут подписать Тоби Алдервейрелда.

В четверг, 9 августа, в Англии закроется трансферное окно. Манчестер Юнайтед рассчитывает до этого времени оформить переход защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда.

Читай также: Форвард Манчестер Юнайтед получил новый номер, под которым ранее выступал Ибрагимович

Как сообщает Goal, клубы уже согласовали трансфер бельгийца. Источник не называет сумму сделки, однако отмечает, что "шпоры" согласились на предложение "красных дьяволов". При этом Тоттенхэм рассчитывает вначале найти замену футболисту, а лишь потом разрешить ему подписать контракт с МЮ.

Сам Алдервейрелд не хочет продолжать выступать в Тоттенхэме и намерен покинуть клуб. Кроме того, он отклонил предложение о продлении контракта, рассчитанного до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не сумел подписать защитника Барселоны Йерри Мину, однако он все еще может продолжить карьеру в АПЛ.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.