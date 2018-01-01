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МЮ и Тоттенхэм согласовали трансфер защитника

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До закрытия трансферного окна "красные дьяволы" могут подписать Тоби Алдервейрелда.
Тоби Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
Getty Images

В четверг, 9 августа, в Англии закроется трансферное окно. Манчестер Юнайтед рассчитывает до этого времени оформить переход защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда.

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Как сообщает Goal, клубы уже согласовали трансфер бельгийца. Источник не называет сумму сделки, однако отмечает, что "шпоры" согласились на предложение "красных дьяволов". При этом Тоттенхэм рассчитывает вначале найти замену футболисту, а лишь потом разрешить ему подписать контракт с МЮ.

Сам Алдервейрелд не хочет продолжать выступать в Тоттенхэме и намерен покинуть клуб. Кроме того, он отклонил предложение о продлении контракта, рассчитанного до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не сумел подписать защитника Барселоны Йерри Мину, однако он все еще может продолжить карьеру в АПЛ.

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Теги: Тоби Алдервейрелд, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, трансфер, футбол
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