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Эвертон купит у Барселоны игрока, который не смог перейти в МЮ

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Йерри Мина
Йерри Мина
Getty Images

Защитник Барселоны Йерри Мина по-прежнему близок к переходу в АПЛ.

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Как сообщает Sport.es, о трансфере с каталонцами договорился Эвертон. Сумма сделки составит приблизительно 32 миллиона евро. Отмечается, что 25-летний колумбиец подпишет контракт, рассчитанный на 5 лет.

Ранее английский клуб уже подписал одного защитника "сине-гранатовых" Люку Диня.

Напомним, защитник Барселоны Йерри Мина намекнул на уход из команды.

Позже стало известно, что его трансфер в Манчестер Юнайтед сорвался.

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Теги: Эвертон, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Йерри Мина, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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