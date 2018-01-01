Эвертон купит у Барселоны игрока, который не смог перейти в МЮ
Защитник Барселоны Йерри Мина по-прежнему близок к переходу в АПЛ.
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Как сообщает Sport.es, о трансфере с каталонцами договорился Эвертон. Сумма сделки составит приблизительно 32 миллиона евро. Отмечается, что 25-летний колумбиец подпишет контракт, рассчитанный на 5 лет.
Ранее английский клуб уже подписал одного защитника "сине-гранатовых" Люку Диня.
Напомним, защитник Барселоны Йерри Мина намекнул на уход из команды.
Позже стало известно, что его трансфер в Манчестер Юнайтед сорвался.
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