Агент Погба ведет переговоры о трансфере футболиста
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в скором времени может сменить клубную прописку.
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Как сообщает Mundo Deportivo, агент 25-летнего футболиста Мина Райола вернулся в Англию, чтобы провести переговоры по трансферу. У Погба есть два варианта продолжения карьеры - в Барселоне и в Ювентусе.
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В качестве плюсов в Испании француз отмечает высокий шанс на победу в Лиге чемпионов и возможность играть с Лионелем Месси, при этом в Италии Погба может сыграть с Криштиану Роналду, а также платить низкие налоги.
Сумма возможного трансфера на данный момент не называется.
Ранее сообщалось, что Поль Погба провел тайну встречу с представителями Барселоны в США.
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