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Агент Погба ведет переговоры о трансфере футболиста

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Мино Райола сообщил, что ведет переговоры по трансферу Поля Погба в другой европейский чемпионат.
Поль Погба
Поль Погба
instagram.com/paulpogba/

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в скором времени может сменить клубную прописку.

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Как сообщает Mundo Deportivo, агент 25-летнего футболиста Мина Райола вернулся в Англию, чтобы провести переговоры по трансферу. У Погба есть два варианта продолжения карьеры - в Барселоне и в Ювентусе.

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В качестве плюсов в Испании француз отмечает высокий шанс на победу в Лиге чемпионов и возможность играть с Лионелем Месси, при этом в Италии Погба может сыграть с Криштиану Роналду, а также платить низкие налоги.

Сумма возможного трансфера на данный момент не называется.

Ранее сообщалось, что Поль Погба провел тайну встречу с представителями Барселоны в США.

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Теги: Поль Погба, Мино Райола, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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