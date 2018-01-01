Манчестер Юнайтед не сумел подписать игрока Барселоны

Трансфер Йерри Мины из Барселоны в Манчестер Юнайтед сорвался.

Манчестер Юнайтед не сумел совершить трансфер защитника Барселоны Йерри Мины.

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Как сообщает Goal, сделка между клубами сорвалась. Причины неудачи не называются. После этого “красные дьяволы“ переключились на игрока Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда.

На Мину также претендовал Эвертон, однако из-за того, что футболист предпочел манкунианцев, клуб больше не хочет его подписывать.

Ранее сообщалось, что полузащитник Реала Лука Модрич может совершить сенсационный трансфер в Интер.

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