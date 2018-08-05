Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Форвард Манчестер Юнайтед получил новый номер, под которым ранее выступал Ибрагимович

Комментариев: 0
Маркус Рашфорд будет выступать под 10-м номером.
Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд
instagram.com/marcusrashford/

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд официально сменил свой 19-й игровой номер.

Читай также: Ярмоленко определился с игровым номером в Вест Хэме

Как сообщает пресс-служба клуба, теперь 20-летний футболист будет играть под номером 10. Под этим номером ранее играли Денис Лоу, Руд Ван Нистелрой и Уэйн Руни, а последним его носил Златан Ибрагимович, который этой весной перешел в клуб МЛС Лос-Анджелес Гэлакси.

“Надел футболку, которую носили легенды МЮ. Заслуженный 10-й номер“, - написал Рашфорд на своей страничке в Instagram.

 

Wearing the shirt worn by United legends, honoured 🔟 #MR10

Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford)

Ранее сообщалось, что нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд рассекал на водном мотоцикле вместе со своей девушкой во время отпуска на Барбадосе.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Маркус Рашфорд, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, номер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь