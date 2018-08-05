Форвард Манчестер Юнайтед получил новый номер, под которым ранее выступал Ибрагимович
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд официально сменил свой 19-й игровой номер.
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Как сообщает пресс-служба клуба, теперь 20-летний футболист будет играть под номером 10. Под этим номером ранее играли Денис Лоу, Руд Ван Нистелрой и Уэйн Руни, а последним его носил Златан Ибрагимович, который этой весной перешел в клуб МЛС Лос-Анджелес Гэлакси.
It's official - @MarcusRashford is #MUFC's new no.10! 👍 pic.twitter.com/aEGPzmz5WB— Manchester United (@ManUtd) 5 августа 2018 г.
“Надел футболку, которую носили легенды МЮ. Заслуженный 10-й номер“, - написал Рашфорд на своей страничке в Instagram.
Ранее сообщалось, что нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд рассекал на водном мотоцикле вместе со своей девушкой во время отпуска на Барбадосе.
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