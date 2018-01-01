Новички Ливерпуля спели в караоке перед игроками команды
Игроки Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа находятся во французском городе Эвиан-ле-Бен, где заканчивают свой предсезонный тур.
В четверг, 2 августа, команда провела веселый вечер, на котором новички “красных“ демонстрировали свои творческие таланты.
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Первым в караоке спел Фабиньо. Футболист выглядел смущенным и растерянным, однако сумел справиться с собой и порадовать команду бразильской песней.
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А вот Наби Кейта чувствовал себя уверенно, когда взял в руки микрофон. Компанию ему составил Дэниэл Старридж, который порадовал зрителей танцами.
Для Алиссона, который стал самым дорогим голкипером в мире, не составило труда выступить перед коллегами. Он отлично играет на гитаре, что продемонстрировал присутствующим.
Старридж так восхитился выступлением Алиссона, что в Stories на своей страничке в Instagram написал: “Наверное, мне стоит подписать этого парня“.
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Спеть перед “красными“ пришлось и Джердану Шакири, который выбрал песню Боба Марли “Three Little Birds“. Его голос не произвел особого фурора, однако мерсисайдцы поддержали швейцарца.
Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля Садио Мане подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.
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