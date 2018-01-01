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Новички Ливерпуля спели в караоке перед игроками команды

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Новые игроки "красных" прошли своеобразную церемонию посвящения.
Ливерпуль провел веселый вечер во Франции
Ливерпуль провел веселый вечер во Франции
instagram.com/roberto_firmino/

Игроки Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа находятся во французском городе Эвиан-ле-Бен, где заканчивают свой предсезонный тур.

В четверг, 2 августа, команда провела веселый вечер, на котором новички “красных“ демонстрировали свои творческие таланты.

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Первым в караоке спел Фабиньо. Футболист выглядел смущенным и растерянным, однако сумел справиться с собой и порадовать команду бразильской песней.

Фабиньо
Фабиньо
instagram.com/roberto_firmino/

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А вот Наби Кейта чувствовал себя уверенно, когда взял в руки микрофон. Компанию ему составил Дэниэл Старридж, который порадовал зрителей танцами.

Наби Кейта и Даниэл Старридж
Наби Кейта и Даниэл Старридж
instagram.com/roberto_firmino/

Для Алиссона, который стал самым дорогим голкипером в мире, не составило труда выступить перед коллегами. Он отлично играет на гитаре, что продемонстрировал присутствующим.

Алиссон
Алиссон
instagram.com/amplfc18/

Старридж так восхитился выступлением Алиссона, что в Stories на своей страничке в Instagram написал: “Наверное, мне стоит подписать этого парня“.

Алиссон
Алиссон
instagram.com/danielsturridge/

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Спеть перед “красными“ пришлось и Джердану Шакири, который выбрал песню Боба Марли “Three Little Birds“. Его голос не произвел особого фурора, однако мерсисайдцы поддержали швейцарца.

Джердан Шакири
Джердан Шакири
instagram.com/roberto_firmino/

Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля Садио Мане подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.

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Теги: Алиссон, Фабиньо, Наби Кейта, Джердан Шакири, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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