Фабрегас опубликовал фото с костылями и, вероятно, пропустит начало сезона

Сеск Фабрегас может пропустить матч за Суперкубок Англии.

Челси активно готовится к началу нового сезона в АПЛ, а также к матчу с Манчестер Сити за Суперкубок Англии, который состоится в воскресенье, 5 августа.

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Вместе с командой тренировался полузащитник Сеск Фабрегас, однако у него вновь рецидив старой травмы колена. 31-летний хавбек на своей страничке в Instagram показал фото с костылями.

"Мои лучшие друзья на ближайшие пару дней", - написал Фабрегас на фото.

Сеск Фабрегас опубликовал фото с костылями instagram.com/cescf4bregas/

Таким образом, Фабрегас, скорее всего, пропустит воскресный поединок с "горожанами". Челси на данный момент никаких комментариев относительно состояния футболиста не дает.

Напомним, во время отпуска полузащитник Челси Сеск Фабрегас устроил свадебную вечеринку на Ибице, которую посетили многие звезды футбола.

Позже его супруга Даниэлла Семаан опубликовала свадебное видео, на котором "засветился" Лионель Месси.

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