Марсьяль выполнил обещание и вернулся в расположение Манчестер Юнайтед
Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль прибыл в расположение клуба в Каррингтоне.
Как сообщает The Sun, 22-летний футболист был замечен на своем автомобиле Range Rover около базы "красных дьяволов".
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Издание отмечает, что Марсьяль выглядел встревоженным из-за предстоящей встречи с наставником команды Жозе Моуринью.
Напомним, форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль покинул расположение команды в США из-за рождения сына, которого назвали Свон.
Позже стало известно, что "красные дьяволы" оштрафуют футболиста на 200 тысяч евро из-за самовольного пропуска 8 тренировочных дней. Сам футболист в своих социальных сетях извинился, но заявил, что семья всегда будет для него на первом месте.
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