Габриэл Жезус подписал новое долгосрочное соглашение с "горожанами".

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба “горожан“, игрок сборной Бразилии продлил соглашение до 2023 года.

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“Я хочу поблагодарить фанатов Манчестер Сити за то, как они меня здесь приняли и за их поддержку. Это было лучшее решение в моей жизни - приехать в Манчестер. Здесь я совершенствуюсь как футболист и как человек“, - сказал Жезус.

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Жезус перешел в Манчестер Сити из Палмейраса в январе 2017 года за 27 миллионов фунтов (около 30 миллионов евро). С тех пор он провел 53 матча за “горожан“, в которых забил 24 гола, а также выиграл два трофея.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую гостевую форму на сезон 2018/19.

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