Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба “горожан“, игрок сборной Бразилии продлил соглашение до 2023 года.

FIVE more years for our Brazilian boy, 🇧🇷 @gabrieljesus33! #mancity pic.twitter.com/JRfYl8mOye