Официально: Жезус продлил контракт с Манчестер Сити до 2023 года
Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус продлил контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба “горожан“, игрок сборной Бразилии продлил соглашение до 2023 года.
FIVE more years for our Brazilian boy, 🇧🇷 @gabrieljesus33! #mancity pic.twitter.com/JRfYl8mOye— Manchester City (@ManCity) 3 августа 2018 г.
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“Я хочу поблагодарить фанатов Манчестер Сити за то, как они меня здесь приняли и за их поддержку. Это было лучшее решение в моей жизни - приехать в Манчестер. Здесь я совершенствуюсь как футболист и как человек“, - сказал Жезус.
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Жезус перешел в Манчестер Сити из Палмейраса в январе 2017 года за 27 миллионов фунтов (около 30 миллионов евро). С тех пор он провел 53 матча за “горожан“, в которых забил 24 гола, а также выиграл два трофея.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую гостевую форму на сезон 2018/19.
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