Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Жезус продлил контракт с Манчестер Сити до 2023 года

Комментариев: 0
Габриэл Жезус подписал новое долгосрочное соглашение с "горожанами".
Габриэл Жезус подписал новый контракт с Манчестер Сити
Габриэл Жезус подписал новый контракт с Манчестер Сити
mancity.com

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба “горожан“, игрок сборной Бразилии продлил соглашение до 2023 года.

Читай также: Жезус: То, что делал Неймар, делает весь мир, это нормально

“Я хочу поблагодарить фанатов Манчестер Сити за то, как они меня здесь приняли и за их поддержку. Это было лучшее решение в моей жизни - приехать в Манчестер. Здесь я совершенствуюсь как футболист и как человек“, - сказал Жезус.

Читай также: Зинченко стал жертвой игроков Манчестер Сити

Жезус перешел в Манчестер Сити из Палмейраса в январе 2017 года за 27 миллионов фунтов (около 30 миллионов евро). С тех пор он провел 53 матча за “горожан“, в которых забил 24 гола, а также выиграл два трофея.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую гостевую форму на сезон 2018/19.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Габриэл Жезус, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, контракт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь