Представитель МЮ отправился в Барселону, чтобы оформить трансфер защитника

Йерри Мина в скором времени переедет в Англию.

Манчестер Юнайтед решил не подписывать защитника Лестера и сборной Англии Гарри Магуайра, который был главной трансферной целью манкуниацев, и переключил внимание на игрока Барселоны Йерри Мину.

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По информации The Sun, в Барселону отправился главный переговорщик "красных дьяволов" Мэтт Джадж, который встретился с агентом 23-летнего футболиста Фелипе Руссо. Джадж также провел встречу с руководством каталонского клуба.

Отмечается, что сумма трансфера может составить около 35 миллионов фунтов (приблизительно 39 миллионов евро).

Напомним, игрок Барселоны Йерри Мина намекнул на уход из команды, изменив информацию в социальных сетях и подписавшись на аккаунт Манчестер Юнайтед.

Отмечалось, что представители Барселоны провели тайную встречу в США с игроком Манчестер Юнайтед Полем Погба.

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