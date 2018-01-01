Жена Фабрегаса опубликовала милое свадебное видео, на котором "засветился" Месси

Даниэлла Семаан поделилась некоторыми личными кадрами со свадьбы.

Полузащитник Челси Сеск Фабрегал женился на своей возлюбленной Даниэлле Семаан в мае, однако лишь в июле футболист провел свадебную вечеринку на Ибице, где собрал своих друзей.

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На вечеринке присутствовали многие знаменитости, среди которых - лидер Барселоны Лионель Месси со своей супругой Антонеллой и Луис Суарес с женой Софьей Бальби.

Спустя неделю после празднования жена Фабрегаса опубликовала свадебное видео, которое называется "Семья. Часть 1". Одним из главных героев фильма помимо молодоженов выступает Месси, который был на свадьбе свидетелем.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение своей возлюбленной, которая родила ему троих детей.

Также Диего Марадона обручился со своей молодой девушкой.

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