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МЮ оштрафовал Марсьяля и он пообещал в ближайшее время вернуться в расположение клуба

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Антони Марсьяль сообщил, когда присоединится к Манчестер Юнайтед.
Антони Марсьяль
Антони Марсьяль
instagram.com/martial_9/

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль покинул расположение клуба в США из-за рождения ребенка.

У футболиста родился сын Свон, однако “красные дьяволы“ решили оштрафовать форварда на 200 тысяч евро. Отмечалось, что Марсьяль самовольно покинул сборы в США и не получал разрешения у руководства клуба.

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После этого известия 22-летний футболист сообщил, что для него семья всегда будет на первом месте, однако он в скором времени вернется в расположение Манчестер Юнайтед.

“Спасибо всем за ваши сообщения. Мой маленький Свон в полном порядке, но его матери было тяжело. Слава Богу, сейчас она чувствует себя лучше. Извините, но моя семья всегда будет на первом месте... Завтра я вернусь обратно в Манчестер“, - написал Марсьяль в Twitter.

Ранее сообщалось, что у нападающего Челси Альваро Мораты родилась двойня.

Отмечалось, что во второй раз отцом станет игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

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Теги: Антони Марсьяль, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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