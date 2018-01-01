МЮ оштрафовал Марсьяля и он пообещал в ближайшее время вернуться в расположение клуба

Антони Марсьяль сообщил, когда присоединится к Манчестер Юнайтед.

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль покинул расположение клуба в США из-за рождения ребенка.

У футболиста родился сын Свон, однако “красные дьяволы“ решили оштрафовать форварда на 200 тысяч евро. Отмечалось, что Марсьяль самовольно покинул сборы в США и не получал разрешения у руководства клуба.

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После этого известия 22-летний футболист сообщил, что для него семья всегда будет на первом месте, однако он в скором времени вернется в расположение Манчестер Юнайтед.

“Спасибо всем за ваши сообщения. Мой маленький Свон в полном порядке, но его матери было тяжело. Слава Богу, сейчас она чувствует себя лучше. Извините, но моя семья всегда будет на первом месте... Завтра я вернусь обратно в Манчестер“, - написал Марсьяль в Twitter.

Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien, pour la maman ça était plus difficile mais Grâce à Dieu elle va mieux maintenant. Desolé mais ma famille passera toujours avant Tout... Retour demain à Manchester 💪🏾 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) 1 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что у нападающего Челси Альваро Мораты родилась двойня.

Отмечалось, что во второй раз отцом станет игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

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