Официально: Защитник Барселоны перешел в Эвертон

Люка Динь перешел из Барселоны в Эвертон.

Защитник Барселоны Люка Динь стал игроком Эвертона. 25-летний футболист заключил соглашение до 2023 года.

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“Эвертон - большой клуб с большой историей. Я хочу играть, хочу побеждать и я хочу радовать фанатов качественным футболом“, - приводит слова Диня официальный сайт английского клуба.

Финансовые детали сделки не разглашаются. По информации СМИ, “ириски“ заплатят за француза 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси подписал контракт с 38-летним экс-голкипером сборной Англии.

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