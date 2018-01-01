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Официально: Защитник Барселоны перешел в Эвертон

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Люка Динь перешел из Барселоны в Эвертон.
Люка Динь
Люка Динь
evertonfc.com

Защитник Барселоны Люка Динь стал игроком Эвертона. 25-летний футболист заключил соглашение до 2023 года.

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“Эвертон - большой клуб с большой историей. Я хочу играть, хочу побеждать и я хочу радовать фанатов качественным футболом“, - приводит слова Диня официальный сайт английского клуба.

Финансовые детали сделки не разглашаются. По информации СМИ, “ириски“ заплатят за француза 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси подписал контракт с 38-летним экс-голкипером сборной Англии.

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Теги: Люка Динь, Барселона, трансфер, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, футбол
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