Официально: Защитник Барселоны перешел в Эвертон
Люка Динь перешел из Барселоны в Эвертон.
Защитник Барселоны Люка Динь стал игроком Эвертона. 25-летний футболист заключил соглашение до 2023 года.
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“Эвертон - большой клуб с большой историей. Я хочу играть, хочу побеждать и я хочу радовать фанатов качественным футболом“, - приводит слова Диня официальный сайт английского клуба.
🇫🇷 | Bienvenue, @LucasDigne! #EFC— Everton (@Everton) 1 августа 2018 г.
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Финансовые детали сделки не разглашаются. По информации СМИ, “ириски“ заплатят за француза 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что лондонский Челси подписал контракт с 38-летним экс-голкипером сборной Англии.
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