Голкипер Челси выдвинул клубу ультиматум

Тибо Куртуа потребовал у руководства клуба продать его сейчас.

Вратарь Челси Тибо Куртуа твердо намерен покинуть лондонский клуб.

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По информации The Sun, 26-летний бельгиец обратился к руководству клуба и потребовал, чтобы до закрытия трансферного окна его продали. В случае, если этого не произойдет, он покинет команду следующим летом в качестве свободного агента после завершения его контракта с “синими“.

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Челси пытается уговорить Куртуа остаться и даже предложил ему новый долгосрочный контракт, однако футболист отказал клубу. Новый тренер “синих“ Маурицио Сарри хочет лично встретиться с Куртуа, чтобы убедить его заключить новую сделку.

Напомним, Челси приостановил переговоры с Реалом по трансферу голкипера Тибо Куртуа.

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