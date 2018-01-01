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Голкипер Челси выдвинул клубу ультиматум

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Тибо Куртуа потребовал у руководства клуба продать его сейчас.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Вратарь Челси Тибо Куртуа твердо намерен покинуть лондонский клуб.

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По информации The Sun, 26-летний бельгиец обратился к руководству клуба и потребовал, чтобы до закрытия трансферного окна его продали. В случае, если этого не произойдет, он покинет команду следующим летом в качестве свободного агента после завершения его контракта с “синими“.

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Челси пытается уговорить Куртуа остаться и даже предложил ему новый долгосрочный контракт, однако футболист отказал клубу. Новый тренер “синих“ Маурицио Сарри хочет лично встретиться с Куртуа, чтобы убедить его заключить новую сделку.

Напомним, Челси приостановил переговоры с Реалом по трансферу голкипера Тибо Куртуа.

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Теги: Тибо Куртуа, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер, вне игры
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