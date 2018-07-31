Ярмоленко пропустил игру Вест Хэма из-за травмы

Тренер Вест Хэма решил поберечь Андрея Ярмоленко из-за рецидива.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустил товарищеский матч Вест Хэма против немецкого Майнца.

У 28-летнего футболиста травма приводящей мышцы бедра, из-за которой он уже пропустил один контрольный матч во время сборов в Австрии. Об этом сообщает zbirna.com.

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Стоит отметить, что травма не несет серьезного характера - тренер команды и сам футболист решили перестраховаться и не рисковать. На следующей неделе Вест Хэм стартует в чемпионате Англии в матче против Ливерпуля.

Напомним, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко определился с игровым номером в Вест Хэме.

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