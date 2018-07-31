Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ярмоленко пропустил игру Вест Хэма из-за травмы

Комментариев: 0
Тренер Вест Хэма решил поберечь Андрея Ярмоленко из-за рецидива.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
whufc.com

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустил товарищеский матч Вест Хэма против немецкого Майнца.

У 28-летнего футболиста травма приводящей мышцы бедра, из-за которой он уже пропустил один контрольный матч во время сборов в Австрии. Об этом сообщает zbirna.com.

Читай также: Тренер Вест Хэма - о Ярмоленко: Он хорошо подходит требованиям Премьер-лиги

Стоит отметить, что травма не несет серьезного характера - тренер команды и сам футболист решили перестраховаться и не рисковать. На следующей неделе Вест Хэм стартует в чемпионате Англии в матче против Ливерпуля.

Напомним, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко определился с игровым номером в Вест Хэме.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, товарищеский матч, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь