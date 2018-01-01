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Форвард Ливерпуля подпишет новый долгосрочный контракт с клубом

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"Красные" готовы предложить новый контракт вингеру команды Садио Мане.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

Ливерпуль готов подписать новое соглашение с нападающим команды Садио Мане.

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По информации The Telegraph, "красные" рассчитывают заключить сделку с сенегальцем в ближайшее время. Стороны уже начали переговоры и 26-летний футболист получил выгодное предложение.

Мане стал игроком Ливерпуля в 2016 году. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что партнер Садио Мане по атаке Мохамед Салах подписал новый контракт с клубом и стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Ливерпуля.

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Теги: Садио Мане, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт
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