Наставник "шпор" не уверен, что в команду придут новые игроки.

Тоттенхэм на данный момент не совершил ни одного трансфера. Наставник "шпор" Маурисио Почеттино заявил, что клуб может так никого и не подписать.

Читай также: Алли отдыхает на Ибице с очаровательной моделью перед стартом нового сезона

"В прошлом сезоне я мог назвать количество игроков, которых мы подпишем, но в этом сезоне - я не знаю, подпишем ли мы кого-то. Мы сейчас работаем над этим. Возможно, мы не подпишем ни одного контракта, но может быть к нам придет четыре футболиста.

Читай также: Тоттенхэм представил новые комплекты формы на сезон 2018/19

На данный момент у меня нет конкретного ответа. Конечно, трансферное окно скоро закроется, но клуб делает все, чтобы помочь команде усилиться. Мы хотим подписать игроков, которые помогут достичь поставленных целей", - приводит слова Почеттино The Sun.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил название своего нового стадиона.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.