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Тоттенхэм за это лето все еще не совершил ни одного трансфера

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Наставник "шпор" не уверен, что в команду придут новые игроки.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Тоттенхэм на данный момент не совершил ни одного трансфера. Наставник "шпор" Маурисио Почеттино заявил, что клуб может так никого и не подписать.

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"В прошлом сезоне я мог назвать количество игроков, которых мы подпишем, но в этом сезоне - я не знаю, подпишем ли мы кого-то. Мы сейчас работаем над этим. Возможно, мы не подпишем ни одного контракта, но может быть к нам придет четыре футболиста.

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На данный момент у меня нет конкретного ответа. Конечно, трансферное окно скоро закроется, но клуб делает все, чтобы помочь команде усилиться. Мы хотим подписать игроков, которые помогут достичь поставленных целей", - приводит слова Почеттино The Sun.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил название своего нового стадиона.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, трансферы
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