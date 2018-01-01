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Зинченко стал жертвой игроков Манчестер Сити

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Игроки Манчестер Сити во время тренировки "напали" на Александра Зинченко.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский полузащитник Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити вернулся из предсезонного тура по США и приступил к тренировкам в Англии.

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Во время занятия произошел забавный инцидент. Украинец шел в окружении Бернарду Силвы и Эмерика Лапорта, которые неожиданно схватили его и повалили на землю. Оказавшись на газоне Зинченко также отхватил пинок по пятой точке от Силвы.

Напомним, в рамках Международного кубка чемпионов, проходившего в США, Александр Зинченко сыграл против Ливерпуля и стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в этом поединке.

Кроме того, он отыграл 90 минут в матче с Баварией и обменялся футболками с Арьеном Роббеном.

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Теги: Александр Зинченко, Бернарду Силва, Эмерик Лапорт, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, тренировка, видео, прикол
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