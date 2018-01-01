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Челси готов сделать победителя ЧМ-2018 самым высокооплачиваемым игроком команды

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Челси предложил новый контракт Н'Голо Канте, в котором увеличил его оклад в два раза.
Н'Голо Канте
Н'Голо Канте
instagram.com/nglkante/

Челси хочет сохранить в команде французского полузащитника Н'Голо Канте, интерес к которому проявляет ПСЖ.

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Лондонцы предложили 27-летнему футболисту новый контракт, рассчитанный на 5 лет. По информации The Times, зарплата Канте по новому соглашению составит 290 тысяч фунтов в неделю (около 325,5 тысяч евро), что в два раза больше его нынешнего оклада.

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Таким образом, Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком “синих“. На данный момент самая высокая зарплата у Эдена Азара. Он получает 220 тысяч фунтов в неделю (около 247 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси Н'Голо Канте отменил встречу с ПСЖ.

Отмечалось, что Канте посетил свадебную вечеринку Сеска Фабрегаса на Ибице.

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Теги: Н'Голо Канте, Челси, чемпионат Англии по футболу, контракт, футбол, зарплата
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