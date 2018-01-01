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Линекер и его автомобили: От дешевого Fiat к престижному Jaguar

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Легендарный Гари Линекер предпочитает роскошные автомобили, хотя когда-то ездил на Fiat Uno.
Гари Линекер
Гари Линекер
instagram.com/garylineker/

Знаменитый в прошлом игрок сборной Англии Гари Линекер сейчас работает футбольным экспертом на BBC. По информации The Sun, в год 57-летний англичанин получает около 30 миллионов фунтов (около 33,6 миллионов евро).

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Зарплата экс-футболиста позволяет ему владеть роскошным автопарком. Среди автомобилей Линекера -  супер-смарт Jaguar F-Pace, стоимость которого составляет около 50 тысяч фунтов (приблизительно 56 тысяч евро).

Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
thesun.co.uk

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Кроме того, Линекер был замечен за рулем таких автомобилей, как Mercedes SL550 (около 86 тысяч фунтов - 96,5 тысяч евро), кабриолете BMW 650i (около 73 тысяч фунтов - 82 тысячи евро), Range Rover Sport (от 63 тысяч фунтов - 70,7 тысяч евро) и Jaguar XJ (от 65 тысяч фунтов - 73 тысячи евро).

Стоит отметить, что во время начала футбольной карьеры в Лестере Линекер водил бюджетный автомобиль Fiat Uno.

Гари Линекер и его Fiat Uno
Гари Линекер и его Fiat Uno
thesun.co.uk

А в 1985 году Линекер был владельцем Toyota Supra.

Гари Линекер и его Toyota Supra
Гари Линекер и его Toyota Supra
thesun.co.uk

Теперь англичанин предпочитает роскошь, которую вполне может себе позволить. Автопарк Линекера оценивается в 3 миллиона фунтов (около 3,4 миллиона евро).

Смотрите также коллекцию автомобилей капитана сборной Англии и лидера Тоттенхэма Харри Кейна.

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Теги: Гари Линекер, Англия, футбол, вне игры, автомобили, фото
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