Жиру развлекается с женой на островах

Оливье Жиру отправился в отпуск со своей женой.

Оливье Жиру и его жена Дженнифер thesun.co.uk

Нападающий Челси и сборной Франции Оливье Жиру получил дополнительное время для отдыха после ЧМ-2018 в России.

31-летний футболист отправился на остров Форментера в Средиземном море.

Оливье Жиру thesun.co.uk

Вместе с ним отдыхает его супруга Дженнифер.

Оливье Жиру и его жена Дженнифер thesun.co.uk

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Жиру выглядит счастливым, несмотря на слухи о его уходе из команды. Он веселится с женой и друзьями, играет в пляжный волейбол и плескается в голубой воде.

Оливье Жиру на отдыхе thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что после победы на ЧМ-2018 Оливье Жиру выполнил свое обещание и сменил прическу.

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