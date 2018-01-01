Жиру развлекается с женой на островах
Оливье Жиру отправился в отпуск со своей женой.
Нападающий Челси и сборной Франции Оливье Жиру получил дополнительное время для отдыха после ЧМ-2018 в России.
31-летний футболист отправился на остров Форментера в Средиземном море.
Вместе с ним отдыхает его супруга Дженнифер.
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Жиру выглядит счастливым, несмотря на слухи о его уходе из команды. Он веселится с женой и друзьями, играет в пляжный волейбол и плескается в голубой воде.
Ранее сообщалось, что после победы на ЧМ-2018 Оливье Жиру выполнил свое обещание и сменил прическу.
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