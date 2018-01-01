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Жиру развлекается с женой на островах

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Оливье Жиру отправился в отпуск со своей женой.
Оливье Жиру и его жена Дженнифер
Оливье Жиру и его жена Дженнифер
thesun.co.uk

Нападающий Челси и сборной Франции Оливье Жиру получил дополнительное время для отдыха после ЧМ-2018 в России.

31-летний футболист отправился на остров Форментера в Средиземном море.

Оливье Жиру
Оливье Жиру
thesun.co.uk

Вместе с ним отдыхает его супруга Дженнифер.

Оливье Жиру и его жена Дженнифер
Оливье Жиру и его жена Дженнифер
thesun.co.uk

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Жиру выглядит счастливым, несмотря на слухи о его уходе из команды. Он веселится с женой и друзьями, играет в пляжный волейбол и плескается в голубой воде.

Оливье Жиру на отдыхе
Оливье Жиру на отдыхе
thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что после победы на ЧМ-2018 Оливье Жиру выполнил свое обещание и сменил прическу.

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Теги: Оливье Жиру, Челси, чемпионат Англии по футболу, сборная Франции, футбол, вне игры, отпуск, фото
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