Алли отдыхает на Ибице с очаровательной моделью перед стартом нового сезона
Делле Алли отправился в отпуск вместе со своей возлюбленной Руби Мэй.
Полузащитник Тоттенхэма и сборной Англии Дели Алли находится в отпуске на Ибице.
22-летний футболист проводит последние свободные дни на пляже.
Компанию Алли составляет его возлюбленная - 23-летняя модель Руби Мэй.
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Влюбленные нежатся под солнцем на шезлонгах, купаются в чистой морской воде и весело проводят время с друзьями. В ближайшие дни Алли вернется в Англию и начнет подготовку к сезону 2018/19.
Смотрите также фотогалерею очаровательной Руби Мэй.
Отметим, что девушка Деле Алли не бросила футболиста после секс-скандала, связанного с интимным видео.
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