Делле Алли отправился в отпуск вместе со своей возлюбленной Руби Мэй.

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Англии Дели Алли находится в отпуске на Ибице.

22-летний футболист проводит последние свободные дни на пляже.

Деле Алли и Руби Мэй thesun.co.uk

Компанию Алли составляет его возлюбленная - 23-летняя модель Руби Мэй.

Деле Алли и Руби Мэй thesun.co.uk

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Влюбленные нежатся под солнцем на шезлонгах, купаются в чистой морской воде и весело проводят время с друзьями. В ближайшие дни Алли вернется в Англию и начнет подготовку к сезону 2018/19.

Деле Алли и Руби Мэй thesun.co.uk

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Отметим, что девушка Деле Алли не бросила футболиста после секс-скандала, связанного с интимным видео.

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