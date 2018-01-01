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Челси приостановил переговоры с Реалом по трансферу голкипера

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"Синие" находятся в поиске замены Тибо Куртуа, который может перейти в Реал.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Руководство Челси приостановило переговоры с Реалом по трансферу вратаря команды Тибо Куртуа.

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Как сообщает Sky Sports, прежде чем заключать сделку, "синие" хотят найти подходящую замену бельгийскому голкиперу. В шорт-лист лондонцев входят игрок Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд, голкипер Лестера Каспер Шмейхель и вратарь Сток Сити Джек Батлэнд. 

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Отметим, что Реал помимо Куртуа планирует купить у Челси полузащитника Виллиана. "Сливочные" уже сделали предложение в размере 112 миллионов евро за двух футболистов.

Отметим, что вратарь "синих" Тибо Куртуа стал лучшим на ЧМ-2018.

Напомним, Челси подписал 38-летнего экс-голкипера сборной Англии Роберта Грина.

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Теги: Тибо Куртуа, Челси, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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