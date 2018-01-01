Новичок Манчестер Сити может пропустить старт сезона

Рияд Марез травмировал голеностоп.

Рияд Марез получил травму и может пропустить начало сезона Getty Images

Манчестер Сити обыграл Баварию со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов, проходившего в США.

В середине первого тайма травму голеностопа получил новичок “горожан“ Рияд Марез после контакта с защитником мюнхенцев Крисом Ричардсом.

Рияд Марез получил травму в матче с Баварией Getty Images

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Алжирец вместе с командой вернулся в Англию, однако был замечен в аэропорту на костылях и в специальной защитной накладке на ноге.

Рияд Марез прибыл в Манчестер на костылях thesun.co.uk

“Я не знаю, насколько плоха травма Мареза. Но, вероятно, он пропустит начало сезона“, - приводит слова наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы The Sun.

Рияд Марез прибыл в Манчестер на костылях thesun.co.uk

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В ближайшее время будет проведено углубленное медицинское обследование, которое установит степень серьезности травмы. Участие Мареза в матче Суперкубка Англии против Челси, который состоится в воскресенье, 5 августа, под вопросом.

Напомним, Рияд Марез стал игроком Манчестер Сити в начале июля. В своем интервью он заявил, что хочет помочь команде выиграть Лигу чемпионов.

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