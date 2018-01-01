Моуринью обратился к игрокам МЮ с просьбой сократить отпуск

Манчестер Юнайтед испытывает проблемы с игроками перед началом сезона.

Манчестер Юнайтед перед стартом нового сезона остался без девяти игроков из-за различных травм, а восемь футболистов - Поль Погба, Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни, Джесси Лингард, Маркус Рашфорд, Эшли Янг, Фил Джонс и Виктор Линделеф, - находятся в отпуске после ЧМ-2018.

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Главный тренер “красных дьяволов“ Жозе Моуринью сообщил, что Рашфорд и Джонс досрочно завершают свой отпуск и прибудут в расположение клуба. Наставник обратился к другим отдыхающим футболистам с просьбой последовать примеру одноклубников.

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“Я надеюсь, что наши игроки, которые сейчас на отдыхе, поддерживают форму. Рассчитываю, что все парни как можно скорее вернутся в команду, как сделали Рашфорд и Джонс. Это поможет команде, у которой проблемы в самом начале сезона“, - приводит слова Моуринью The Times.

Ранее сообщалось, что у игрока Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля родился сын.

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