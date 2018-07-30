Ярмоленко определился с игровым номером в Вест Хэме
Украинец выбрал себе номер, под которым будет выступать за новую команду.
Полузащитник Андрей Ярмоленко, который стал игроком Вест Хэма, определился с новым игровым номером.
Читай также: Ярмоленко: Жизнь бросила мне вызов, который я решил принять
Как сообщает zbirna.com, украинец будет выступать под 20-м номером. Под этим же номером Ярмоленко играл в предсезонных товарищеских матчах.
Напомним, что в дортмундской Боруссии Ярмоленко выступал под 9-м номером, а в киевском Динамо - под номером 10. В составе сборной Украины хавбек играет под номером 7.
Ранее сообщалось, что свое решение о переходе в Вест Хэм Андрей Ярмоленко принял после разговора с Сергеем Ребровым.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил