Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ярмоленко определился с игровым номером в Вест Хэме

Комментариев: 0
Украинец выбрал себе номер, под которым будет выступать за новую команду.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
whufc.com

Полузащитник Андрей Ярмоленко, который стал игроком Вест Хэма, определился с новым игровым номером.

Читай также: Ярмоленко: Жизнь бросила мне вызов, который я решил принять

Как сообщает zbirna.com, украинец будет выступать под 20-м номером. Под этим же номером Ярмоленко играл в предсезонных товарищеских матчах.

Напомним, что в дортмундской Боруссии Ярмоленко выступал под 9-м номером, а в киевском Динамо - под номером 10. В составе сборной Украины хавбек играет под номером 7.

Ранее сообщалось, что свое решение о переходе в Вест Хэм Андрей Ярмоленко принял после разговора с Сергеем Ребровым.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь