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Алиссон отнимет у Кариуса первый номер в Ливерпуле - СМИ

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Новичок Ливерпуля станет основным голкипером команды и получит первый номер.
Алиссон
Алиссон
liverpoolfc.com

Новый голкипер Ливерпуля Алиссон может получить первый номер, который на данный момент принадлежит вратарю "красных" Лорису Кариусу.

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Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп уже сообщил, что бразилец станет основным голкипером команды вместо Кариуса. По данным Liverpool Echo, Алиссон также заберет себе номер 1, под которым пока что выступает Кариус.

Первым намеком на это послужила публикация 25-летнего бразильца в Instagram, в которой он поздоровался с Ливерпулем и добавил хештег со своими инициалами и номером 1 - "#AB1".

 

Hi guys 😃👍🏼 @liverpoolfc #AB1

Публикация от Alisson Becker (@alissonbecker)

Свой первый матч в футболке Ливерпуля Алиссон проведет в субботу, 4 августа, против Наполи.

Напомним, трансфер Алиссона в Ливерпуль стал самым дорогим переходом голкипера в истории футбола. Наставник "красных" Юрген Клопп даже прервал его первое клубное интервью, чтобы поздравить с присоединением к команде.

Отмечалось, что Лорис Кариус покинет Ливерпуль в ближайшее время.

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Теги: Алиссон, Лорис Кариус, Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
apollon    30.07.2018, 10:50
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apollon
зря так Кариуса зачмырили. Ему реально по голове серьено протулил соперник. Сотрясение такая штука...
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